Hasta Buzağı Eve Alındı

16.03.2026 10:05
Bitlis'te hasta buzağı, aile tarafından evde sobanın yanında biberonla besleniyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hasta buzağını eve alan sahipleri biberonla besleyip evde sobanın yanında bakıma aldı.

Yoncabaşı köyünde 4 gün önce dünyaya gelen hasta buzağı, sahibi tarafından evde sobanın yanında bakıma alındı. Soğuk hava şartları nedeniyle üşümemesi için eve alınan buzağı, adeta bebek gibi ilgi görüyor. Buzağının sahibi Çetin Aygül, kızı Nahide Nur Aygül ile minik buzağının bakımını üstlendi. Aygül ailesi, buzağıyı biberonla süt içirerek beslerken, küçük Nahide Nur da buzağıyı tarayıp ayaklarına çorap giydirdi.

Çetin Aygül, yeni doğan buzağının hasta ve hava şartlarının da oldukça soğuk olması nedeniyle onu eve aldıklarını belirterek, "Buzağımız henüz çok küçük. Üşümemesi için sobanın yanında ona özel bir yer hazırladık. Adeta bir bebek gibi bakımını yapıyoruz" dedi.

Nahide Nur Aygül ise buzağıya büyük bir sevgiyle baktığını ifade ederek, "Buzağıya çorap giydirdim, tüylerini taradım. Komşu çocuklarla birlikte onu seviyoruz. Havalar biraz ısınana kadar evde bakmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

