Hastane Başhekimi Darbedildi

16.04.2026 10:41
Mardin Derik Devlet Hastanesi'nde başhekim ve sekreteri, işten çıkarılan çalışanın yakınları tarafından darbedildi.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin Derik Devlet Hastanesi Başhekimi Aziz Zilan ve sekreteri Zeynep Oktay, işten çıkarılan bir şirket çalışanının yakınları tarafından hastanede darbedildi. Şüpheli baba ve oğlu gözaltına alındı.

Olay dün sabah saatlerinde Mardin Derik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddialara göre işten çıkarılan bir personelin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E, başhekimlik önüne geldi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü, olayda Devlet Hastanesi Başhekimi Aziz Zilan ve sekreteri Zeynep Oktay darbedildi.

Saldırının ardından başlatılan inceleme kapsamında şüpheli baba ve oğlu emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Başhekim Aziz Zilan, ifadesinde şunları kaydetti:

"Odamın kapısından sesler duydum. Kapıyı açtığımda güvenlik görevlisi, şahısları içeri girmemeleri için tutmaya çalışıyordu. O sırada odaya zorla girdiler. T.E. küfür ederek, 'Sen nasıl Kenan'ı işten çıkartıyorsun' diyerek bağırmaya başladı. Benim işten çıkartmayla alakam yok dediğim sırada bana yumruk attı. Arada sekreterimiz Zeynep Hanım olduğu için yumruk ona geldi. Bu sırada 'Sana Derik'i dar edeceğim' diyerek tehditlerde bulunuyordu. Kendisine personelin şirket elemanı olduğunu, verilen işleri yapmadığı için hakkında soruşturma açıldığını ve şirketin onu işten çıkardığını söyledim. Bana hakaret eden, tehdit eden ve darbetmeye çalışan şahıslardan şikayetçiyim" dedi."

Başhekim sekreteri Zeynep Oktay ise ifadesinde şunları söyledi:

"T.E. güvenliklerin elinden kurtularak Aziz Bey'e yumruk salladığı anda ben araya girdim ve yumruk benim sol koluma geldi. Olayın şokuyla kötüleştim. Başhekim hocamıza vurmak isterken beni darbeden şahıslardan şikayetçiyim."

Kaynak: ANKA

