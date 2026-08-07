Nikah masası hastane odasına kuruldu

Manisa'da evlilik için gün alan Fatih Aslan ile Aysel Çelik'in nikahı, talihsiz bir kaza sonucu hastanede tedavi gören damadın tedavisi nedeniyle ertelenmedi. Çiftin nikahı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi'ndeki hasta odasında kıyıldı. Hastanede ilk kez hasta odasında gerçekleştirilen nikaha doktor ve sağlık çalışanları da şahitlik etti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Fatih Aslan ile Aysel Çelik, evlilik için yaklaşık 1 ay önceden 5 Ağustos tarihine nikah randevusu aldı. Ancak nikah tarihinden önce talihsiz bir kaza geçiren Fatih Aslan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde Göğüs Cerrahisi Servisi'nde tedavi altına alındı.

Nikah tarihini ertelemek istemeyen çift, çözümü nikah memurunu hastaneye çağırmakta buldu. Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memuru Yunus Kafalı'nın hasta odasına gelmesiyle çiftin nikahı, hastane odasında kıyıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Demet Yaldız, çiftin nikahlarının hastanede kıyılması konusunda kendisiyle görüştüğünü ve kendisinden nikah şahidi olmasını istediklerini söyledi.

Meslek hayatında hastanede birçok farklı olaya tanıklık ettiğini anlatan Yaldız, "Hastalarımızdan üniversite sınavına giren, çocuğunu sünnet ettiren olmuştu ama açıkçası hastamızın tedavi gördüğü odasında evlenen olmamıştı. Hastane odasında nikah kıyılması benim de meslek hayatımda ilk oldu diyebilirim" dedi.

Çiftin kendisinden nikah şahidi olmasını istediğini belirten Yaldız, "Nikah memuru zaten önceden alınmış bir gün olduğunu söylemişti. Öyle olunca ben de onların mutluluğuna şahit olmak benim açımdan da değişik bir duyguydu" diye konuştu.

Talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altına alınan Fatih Aslan ise nikah tarihini değiştirmek istemediklerini belirterek, "Normalde 5 Ağustos nikahımız, 12 Ağustos'ta ise düğünümüzü planlamış, günlerini almıştık. Talihsiz bir kaza sonucu hastaneye düştük. Ayın 5'inde madem nikah tarihini aldık, nikah tarihini tekrardan değiştirmeyelim. Nasıl yapalım diye düşündük. Nikah memurunu buraya çağırmak aklımıza geldi" ifadelerini kullandı.

Hastane odasında gerçekleştirilen nikahın kendileri açısından farklı ve güzel bir anıya dönüştüğünü belirten Aslan, "Tatlı oldu, hoş oldu. Daha sıcak bir ortam oluştu. Düğünümüzü ertelemedik, 12 Ağustos tarihinde düğünümüz gerçekleşecek" dedi.

Çiftin nikahını kıyan Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memuru Yunus Kafalı da daha önce hastane odasında nikah kıymadığını belirterek, gerçekleştirilen nikahın kendisi için de bir ilk olduğunu söyledi.

Hastane odasında gerçekleşen nikahla dünya evine giren çift, düğünlerini ise 12 Ağustos'ta yapacak.