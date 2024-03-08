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Hastanede tedavi gören 111 yaşındaki Cemile nineye Kadınlar Günü sürprizi

BATMAN - Batman'ın Sason ilçe Devlet Hastanesinde tedavi gören 111 yaşındaki Cemile Yıldırım'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü pasta sürpriziyle kutlandı.

Cumhuriyetin kuruluş yıllarının tanıklarından olan 7 çocuk ve 80'in üzerinde torun sahibi 111 yaşındaki Cemile Yıldırım'a tedavi gördüğü Sason Devlet Hastanesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sürprizi yapıldı. Hastane Başhekim Vekili Dr. Zafer Özay ve beraberinde bulunan hastane yönetimi, Cemile ninenin Kadınlar Günü'nü kutlayarak pasta ile birlikte çeşitli hediyeler verdi.

Başhekim Vekili Dr. Zafer Özay, hastanede tedavi görmekte olan 111 yaşındaki Cemile nineye 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle pastalı sürpriz bir kutlama etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Sağlık çalışanlarımız ile birlikte hazırladığımız pastayı odasına getirerek nine ile birlikte kestik. Çok mutlu olduğunu görmek bizleri de mutlu etti. Ben bu vesile ile bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar günün kutluyor, Cemile nineye sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

20 yıl önce terörle mücadelede oğlunu şehit veren Cemile nine, 111 yaşında olduğunu ve kendisine hazırlanan kadınlar günü kutlamasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, hastane yönetimine teşekkür etti.