Hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyareti

24.04.2022 13:03
Hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyareti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı, oyuncak hediye etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı, oyuncak hediye etti.

Ziyaret sonrası konuşan Ceyhun, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Evliya Çelebi Hastanemiz Çocuk servisini ziyaret ederek geleceğimizin teminatı minik kardeşlerimizin bayramlarını kutladık" dedi.

Ziyarette AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan ve AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan hazır bulundu.(EFE-) - KÜTAHYA

Hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyareti
Hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyareti
Hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyareti
Hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyareti
Hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyareti
Hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyareti
Hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyareti

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'nun Ziyaret Ettiği 10 Aydır Karanlıkta Yaşayan Çocuklar 23 Nisan'ı Kutlayamadı: 'Kıyafetleri, Doğru Düzgün Bir Şeyleri Yoktu Ki... Kılıçdaroğlu'nun Ziyaret Ettiği 10 Aydır Karanlıkta Yaşayan Çocuklar 23 Nisan'ı Kutlayamadı: 'Kıyafetleri, Doğru Düzgün Bir Şeyleri Yoktu Ki... Yenimahalle'de 23 Nisan Coşkusu Yenimahalle'de 23 Nisan Coşkusu

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Kütahya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği açıldı! Törene Hüseyin Müftüoğlu'nun gözyaşları damga vurdu
12:46 Oyuncu Taner Ölmez'in kızıyla ilk fotoğrafına yorum yağdı
12:42 Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefinin Moldova olduğu öne sürüldü: Planlar yapmaya başladı
12:04 23 Nisan kutlamalarında Arapça şarkı çalınması tartışma yarattı, Kırşehir Valisi'nden açıklama geldi
11:56 Davada sular durulmuyor! Duruşmada Amber Heard'ün Johnny Depp'i taklit etmesi basında geniş yer buldu
11:48 "Eski AK Partilileri yeniden partiye davet etme" çalışmaları bayramdan sonra başlıyor!
11:20 DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yüzlerce kişi birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu
11:12 Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti
10:47 Son seçim anketinde yeni sonuçlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 13:26:28. #1.11#
SON DAKİKA: Hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement