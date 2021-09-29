Hastanede yatan korona virüs hastalarının yüzde 92'si aşısız - Son Dakika

Hastanede yatan korona virüs hastalarının yüzde 92'si aşısız

KİLİS - Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, kentte korona virüs nedeniyle hastaneye yatanların yüzde 92'sinin aşısız olduğunu söyledi.

Kilis'te 26 ayrı merkezde vatandaşlara randevusuz aşı yapılmasına rağmen hastanede tedavi gören hastalarının yüzde 92 olduğu açıklandı. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, Kilis'te 2'inci doz aşı yapımında yüzde 64 oranında bulunduklarını belirterek, "Turuncu iller arasındayız, ilk önce sarı iller, sonrada mavi iller arasına gitmek istiyoruz. Devlet hastanesinde koranadan yatan hastaların yüzde 92'sinin ya hiç aşı olmamış yada, aşılarını tamamlamamış olanlardan oluşuyor. Birinci dozu olmuş, ikinci dozu olmamış tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya çağırıyoruz. Kilis'te 26 aşı noktası bulunuyor. 7 Aralık üniversitesinin içerisine aşı istasyonu kurduk. Yeni gelen öğrencilerimizin aşı olması için Göçmek sağlığı merkezinde de aşı istasyonumuz var. Hem Türk hem Suriyeli vatandaşlar için aşı noktaları oluşturduk. Herkesi aşı olmaya çağırıyoruz" dedi.

Soru üzerine aşı karşıtlarına yönelik ikna çabalarının tek tek yürütüldüğünü de belirten Şekeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkna için doktor ekipleri oluşturduk. Birinci doz aşıyı olup ikinci doz aşıyı olmayanları tek tek arıyoruz. Aşı olmayanları ikna ederek, aşı olmalarını sağlıyoruz. Ayrıcı doz fark etmeksizin aşı olanlara yönelik bisiklet kampanyası ile spor seti kampanyamız devem ediyor. Tüm Kilis halkını aşı olmaya bekliyoruz.