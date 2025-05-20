Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Memur Alımı İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Memur Alımı İçin Başvurular Başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Memur Alımı İçin Başvurular Başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, itfaiye eri, zabıta ve çeşitli pozisyonlar için 150 devlet memuru alımı yapacak. Başvurular 30 Mayıs'a kadar sürecek.

20.05.2025 17:05  Güncelleme: 17:08
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Hatay Büyükşehir Belediyesinde (HBB), farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak 150 devlet memuru alımı için başvurular başladı.

HBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, yapılan çalışmaların aksamaması ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda itfaiye eri, zabıta ve farklı pozisyonlarda gerçekleştirilecek memur alımları için başvuruların bugün başladığını açıkladı. İtfaiye eri ve zabıta memurluğu pozisyonları için başvuruların İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'ne şahsen yapılması gerektiğinin altını çizen yetkililer, diğer memur kadroları için ise adayların "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabileceğini kaydetti.

HBB yetkilileri, 30 Mayıs'ta sona erecek başvuruların KPSS puan şartı ve ilanda belirtilen diğer şartlar doğrultusunda değerlendirileceğini ifade ederek adayların ayrıntılı bilgiye Büyükşehir'in resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı platformundan ulaşabileceğini belirtti. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Memur Alımı İçin Başvurular Başladı - Son Dakika

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