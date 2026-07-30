Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2024 Nisan’dan bu yana 2 bin 704 km’lik yol ağını yeniledi

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), hazırladığı asfaltlama programları kapsamında ilgili kurumlar tarafından altyapısı tamamlanan merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak sahada yoğun mesai harcıyor. HBB ekipleri, 2024 yılı Nisan ayından bu yana 2 bin 704 km yol ağını yenilerken 2026 yılı Ağustos ayında 85 farklı noktada asfalt çalışması yapmayı planlıyor.

HBB ekipleri, Başkan Mehmet Öntürk'ün ortaya koyduğu hizmet vizyonu doğrultusunda, Hatay'ın dört bir yanında yol yapım, bakım, onarım ve asfalt çalışmalarını gece gündüz demeden aralıksız sürdürüyor.

2 bin 704 Kilometrelik Yol Ağı Yenilendi

Vatandaşların güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşımını önceleyen HBB, 1 Nisan 2024'ten bugüne kadar il genelinde 2 bin 704 kilometrelik yol ağını yenileyerek hizmete sundu.

Son dönemde Antakya'da Günyazı ve Doğanköy; Defne'de Subaşı, Turunçlu, Dursunlu, Döver; Kırıkhan'da Karaçağıl, Yılanlı, Delibekirli, Karataş, Taşoluk; Hassa'da Bintaş, Yolçatı; Altınözü'nde Keskincik mahallerinin yanı sıra Arsuz ilçesinde Sami Oytun Caddesi ile Çetillik Çevre Yolu'nda gerçekleştirilen asfalt serim çalışmaları; HBB'nin tamamlanan ve devam eden çalışmaları arasında yer aldı.

İl Genelinde Asfalt Programı Hazır

15 ilçenin tamamına eşit hizmet ulaştırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi, ağustos ayı asfaltlama programı kapsamında il genelinde belirlenen 85 farklı noktada eş zamanlı asfalt çalışmalarına başlayacak.

Merkezden Kırsala Asfalt Hizmeti

Program doğrultusunda Antakya'da Kisecik, Maşuklu, Odabaşı, Güzelburç, Narlıca, Akasya ve Zülüflühan; Defne'de Bostancık, Yeşilpınar, Harbiye, Harbiye-Sinanlı Bağlantı Yolu, Hüseyinli ve Orhanlı; İskenderun'da Çay, Sakarya, İsmet İnönü; Dörtyol'da Kışla, Numuneevler, Ocaklı ve Konaklı; Payas'ta Çağlalık, Karbeyaz ve Yıldırım Beyazıt; Yayladağı'nda Çabala, Yalaz, Olgunlar ve Karaköse; Arsuz'da Gökmeydan, Karaağaç, Avcılarsuyu, Madenli ve Nardüzü; Kumlu'da Aktaş-Akkerpiç güzergahında; Hassa'da merkez ve Aktepe mahallelerinde; Kırıkhan'da Çamseki-Dere Mahallesi ile Alaybeyli-Kırıkhan merkez güzergahında; Reyhanlı'da Özkurtuluş, Adabucak, Mustafa Kemal, Küme Evleri, Yeşilova ve Bayır mahallelerinde; Samandağ'da ise yeni belediye hizmet binası, kaymakamlık ve itfaiye yollarıyla Deniz, Mağaracık ve Meydan'da asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek.

HBB yetkilileri, ulaşım altyapısını daha da güçlendirmek amacıyla hazırlanan program doğrultusunda asfalt çalışmalarının 15 ilçede planlanan takvim çerçevesinde aralıksız sürdürüleceğini belirtti.