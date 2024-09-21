Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Daire Başkanı olarak görevlendirilen Ahmet Keskin görevine başladı.
Yerel seçimler sonrası görev değişikliklerinin yaşandığı Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye daire başkanlığında da görev değişimi yaşandı. İtfaiye daire başkanlığına Ahmet Keskin atandı. Geçtiğimiz dönem İskenderun Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevini yürüten ve vatandaşların takdirini toplayan Keskin, yeni görevine başladı. Başkan Keskin, ilk toplantısını Antakya itfaiye istasyonunda kurum personelleriyle gerçekleştirdi.
İtfaiye Daire Başkanımız Ahmet Keskin, Hatay'ı ayağa kaldırmak için gece gündüz sahada olacaklarını söyledi. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin Göreve Başladı - Son Dakika
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