Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sosyal Yardım Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sosyal Yardım Başvuruları Başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerine cevap vermek amacıyla sosyal yardım başvurularını almaya başladı. Başvurular Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

13.02.2025 11:07
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçireceği sosyal yardımın başvurularını başlattı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarının sarıldığı kentte ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerine cevap vermek amacıyla sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, maddi olarak yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak destek olmak amacıyla sosyal yardım başvurularının alınmaya başladığını duyurdu. Daire Başkanlığı, başvuruların Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden alınacağı internet erişimi olmayan vatandaşlar için de başvuru noktaları belirlendiği bilgisini paylaştı. Yapılan başvurularda Hatay'da ikamet ediyor olmak şartı aranırken her haneden bir başvuru kabul edilecek. HBB; vatandaşların sosyal güvenceleri, gelir durumları gibi kriterleri inceleyerek ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen başvuru sahiplerine sosyal yardımda bulunacak. Yetkililer, başvuru işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hem fiziki başvuru noktaları belirlediklerini hem de "hatay.bel.tr" web adresi üzerinden başvuru alacaklarını ifade ederken Beyaz Masa biriminin ALO 153 numaralı hattını arayarak vatandaşların ayrıntılı bilgi alabileceğini açıkladı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sosyal Yardım Başvuruları Başladı - Son Dakika

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