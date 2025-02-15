Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ödüllü Sigara Bırakma Etkinliği - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ödüllü Sigara Bırakma Etkinliği

Hatay Büyükşehir Belediyesi\'nden Ödüllü Sigara Bırakma Etkinliği

Hatay Büyükşehir Belediyesi, personeli arasında sigarayı bırakma farkındalığını artırmak amacıyla 'Ödüllü Sigara Bırakma Etkinliği' başlattı. Etkinlik kapsamında katılımcılara psikolojik destek ve sağlıklı yaşam önerileri sunulacak.

15.02.2025 11:32  Güncelleme: 11:38
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, toplumda sigarayı bırakma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla personeli arasında "Ödüllü Sigara Bırakma Etkinliği" başlattı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı "Önce İnsan" parolasından yola çıkarak toplumda sigarayı bırakma farkındalığı oluşturmak amacıyla Yeşilay işbirliği ile büyükşehir personeline yönelik sigara bırakma kampanyası başlattı. Büyükşehirde görevli tüm personele yönelik yapılan etkinliğe katılanlara, sigarayı bırakma sürecinde psikolojik destek ve sağlıklı yaşama yönelik çeşitli uğraş önerileri sunulacak, bununla birlikte katılımcılar düzenli aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilecek. Etkinlik sonunda, bir daha hiçbir surette sigara kullanmamak kaydıyla sigarayı bırakmayı başaran personel, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk ve üst düzey yöneticilerin de katılacağı motivasyon yemeğine davetli olarak katılacak. Proje kapsamında başarılı olduğu tespit edilen personele ayrıca yıllık ve mazeret izni dışında 2025, 2026 ve 2027 yılları için ayrı ayrı 20 gün izin, Sigarasız Yaşam Rozeti, Sigarasız Yaşam Plaketi ve 2025, 2026, 2027 yılları için en az iki kez şehir dışı eğitim imkanı sunulacak. Yetkililer, sigaranın zararlarına dikkat çekmek ve vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik etmek amacıyla bu tür farkındalık çalışmalarının devam edeceğini kaydetti. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ödüllü Sigara Bırakma Etkinliği - Son Dakika

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