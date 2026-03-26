Hatay Büyükşehir Belediyesi bitkide dışa bağımlılığı en aza indirmeyi hedefliyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi bitkide dışa bağımlılığı en aza indirmeyi hedefliyor

26.03.2026 18:09  Güncelleme: 18:11
Hatay Büyükşehir Belediyesi, bitki ihtiyaçlarını öz kaynaklarıyla karşılamak ve sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmak amacıyla Üretim Destek Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında özellikle agave bitkilerinin çoğaltılması üzerine çalışmalar yapılıyor.

Proje kapsamında özellikle sukulent türlerinden agave bitkilerinin çoğaltılması üzerine çalışmalar yapılıyor. Bitkilerin yumru ve yan filizleri ayrılarak hem bitki sağlığı korunuyor hem de yeni bitkiler elde ediliyor.

Elde edilen filizler, arıtma tesislerindeki park ve bahçe alanlarında saksılanarak bakıma alınıyor. Bu sayede bitkiler çoğaltılarak yeniden üretime kazandırılıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi yetkilileri, projenin temel amacının dışa bağımlılığı azaltmak ve belediyenin ihtiyaç duyduğu bitkileri kendi imkanlarıyla üretmek olduğunu belirtti. Öz kaynaklarla yürütülen bu çalışmalar sayesinde hem maliyetlerin düşürülmesi hem de üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. - HATAY

Kaynak: İHA

