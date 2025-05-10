Hatay Büyükşehir Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine Yangın Eğitimi

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, üniversite öğrencilerine yangın eğitimi verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), yangın konusunda farkındalık oluşturmak ve olası yangınlarda oluşabilecek zararın önüne geçmek amacıyla yangın eğitimi ve tatbikatlarına il genelinde devam ediyor. HBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kamu kurum kuruluşları, eğitim kurumları ve özel kuruluşlardan gelen taleplere göre 15 ilçede yangın konusunda bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimler kapsamında İtfaiye ekipleri, Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) öğrencilerine yönelik yangın eğitimi verdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı idari binasında uzman personeller tarafından öğrencilere; müdahale yöntemleri, yangın ekipmanları kullanma ve yangından korunma konusunda teorik bilgiler anlatıldı.

Eğitimin ardından düzenlenen tatbikatla öğrenciler tahliye ve yangın söndürme konusunda edindikleri bilgileri pratiğe dökerek deneyim kazandı. - HATAY