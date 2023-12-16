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Hatay Büyükşehir Belediyesi şehit yakınına tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi şehit yakınına tekerlekli sandalye hediye etti

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, Erzinli Şehit J. Uzm. Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın yeğeni özel gereksinimli Cemre'ye tekerlekli sandalye hediye edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi şehit yakınına tekerlekli sandalye hediye etti
16.12.2023 - 09:43,
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Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, Erzinli Şehit J. Uzm. Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın yeğeni özel gereksinimli Cemre'ye tekerlekli sandalye hediye edildi.

2020 yılında şehit düşen Hüseyin Yırtıcı'nın yakını Cemre'nin ailesinin talebi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yaşam şartlarını kolaylaştırma ve kendini iyi hissetmesi amacıyla kısa süre içerisinde Cemre'nin ailesinin talebine cevap veren Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın talimatı ile tekerlekli sandalyeyi Cemre'ye teslim etti.

Belediye yetkilileri yaptığı açıklamada, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bizim gözbebeğimiz ve hassas yanımızdır. Belediyemiz her daim şehit yakınlarımıza ve gazilerimize minnet duyguları ile maddi ve manevi imkanları ile yanlarında olacak; siyasetten uzak hizmet anlayışı ile hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Tüm engellilerinin taleplerine duyarlı olunması çağrısında bulunan Cemre'nin ailesi de Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - HATAY

Kaynak: İHA
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