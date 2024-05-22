Hatay Büyükşehir Belediyesi, su altyapısını güçlendirme çalışmalarına devam ediyor

Yerel

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde depremden etkilenen su altyapısını güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha sağlıklı ve güçlü su ulaştırmak için şehir genelinde içme suyu altyapısını yenileme çalışmalarına devam ediyor. HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), yürütülen çalışmalar kapsamında Kırıkhan'a bağlı Kızılkaya Mahallesi'nde sürekli arızalanarak su kayıplarına sebep olan ve mağduriyet oluşturan 1200 metre uzunluğundaki içme suyu hattını yeniledi. Yetkililer, deprem nedeniyle zarar gören ve eskiyen içme suyu şebekelerinin işlevini kaybetmesinden dolayı meydana gelen su kayıplarının önüne geçilmesinin yanı sıra, sağlıklı ve daha güçlü bir şekilde su iletimini sağlamak için çalışmaların devam edeceğini belirtti. - HATAY