Erzin Şehitlik Anıtı açıldı - Son Dakika
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Erzin Şehitlik Anıtı açıldı

31.07.2022 14:52
Erzin Şehitlik Anıtı açıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Erzin ilçesinde yapımı tamamlanan şehitlik anıtı törenle açıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Erzin ilçesinde yapımı tamamlanan şehitlik anıtı törenle açıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk tarihinde peygamberlerden sonra en önemli mertebenin şehitlik olduğunu ve şehitlik abidelerinin de bu nedenle çok önemli olduğuna dikkat çekti. Savaş, "Bir tane şehit, ahirette en az 70 kişiye şefaat edecektir. Anadolu'dan bu yana Malazgirt, Çanakkale ve Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinde esaretlerden kurtulmak için şehitlik mertebesi nedir çok iyi biliyoruz. Şehitlerimizin toprakla buluştuğu alan çok önemlidir" dedi.

Şehitlerin yad edilmesi gerektiğini hatırlatan Savaş, "Birliğimizi bütünlüğümüzü korumak ve bayrağımız için şehit olmuş başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ölümü göze alarak canını feda eden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Bu şehitliğin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Erzin ilçemizi hayırlı olsun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından şehitlik anıtı dualar eşliğinde açıldı.

Atatürk Parkı içerisinde yapılan açılış törenine CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Mehmet Güzelmansur, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Büyükşehir Belediyesi idarecileri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Hatay, Erzin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzin Şehitlik Anıtı açıldı - Son Dakika

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