Hatay Büyükşehir Belediyesi Yolları Yeniliyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 6 Şubat depremleri ve son dönem yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle hasar görerek bozulan yolları yenilemeye devam ediyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, deprem sonrası yaşanan göç nedeniyle nüfus yoğunluğunun büyük oranda arttığı Arsuz ilçesinde kilitli parke döşeme çalışmaları gerçekleştirdi. Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde deprem ve son haftalarda yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle bozulan yollarda kilitli parke taşı döşeme çalışması yapılarak bozulan yollar yenilendi. Yetkililer ihtiyaca göre yapılan planlamalar doğrultusunda çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi. - HATAY