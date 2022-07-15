Ziyarette saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Programa Hatay Valisi Rahmi Doğan , AK Parti Hatay milletvekilleri Sabahat Özgürsoy Çelik ve Abdulkadir Özel , Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Hatay İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük ile kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA

Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Hatay'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.