Hatay'da 15 yıl sonra dünyaya gelen erkek torun davul ve zurnayla karşılandı - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da 15 yıl sonra dünyaya gelen erkek torun davul ve zurnayla karşılandı

Hatay\'da 15 yıl sonra dünyaya gelen erkek torun davul ve zurnayla karşılandı

Depremin vurduğu Hatay'da yaşayan Hicran ve Kadir Özkan çifti, 15 yıl sonra erkek evlat sahibi oldu. Ailenin ilk erkek torunu Nehsan, davul ve zurna eşliğinde karşılandı. Renkli görüntülerin oluştuğu konteyner kentte yaşanan bu mutlu anlar, insanlara bir nebzede olsa acılarını unutturdu.

24.05.2024 08:54
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Hatay'da 5 kız torunun ardından 15 yıl sonra dünyaya gelen erkek torun, Özkan ailesi tarafından davul ve zurnayla karşılandı. Renkli görüntülerin oluştuğu konteyner kentte bir nebzede olsa insanların yüzleri gülümsedi.

Depremin vurduğu Hatay'da asrın felaketinin üzerinden geçen süre zarfıyla yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremde evleri yıkılan ve konteyner kentte yaşayan Hicran ve Kadir Özkan çifti, 2. kez anne ve baba oldu. Özkan çifti, 5 kız torundan sonra aileye erkek evlat vermenin mutluluğunu yaşadı. 7 kardeşi bulunan Kadir Özkan, ailede dünyaya gelen 5 kız evladın ardından doğan ve Nehsan ismini verdiği erkek evladı için kurban kestirerek davul, zurna çaldırdı. Renkli görüntülerin oluştuğu konteyner kentte yaşananlar insanlara bir nebzede olsa acılarını unutturdu.

"7 kardeşiz, ilk erkek evladımız"

Kadir Özkan, asrın felaketinin ardından baba olmanın heyecanını yaşadığını belirterek "Depremin ardından erkek evladım oldu, kutluyoruz. Çok mutluyuz, 2. çocuğum. Ailemizde tek erkek evlat, çok mutluyuz. 7 kardeşiz, ilk erkek evladımız. İsmi Nehsan oldu. Çok mutluyum, tek erkek evladımız olduğu için davul ve zurna çaldırdık. Babamın evlatlarının ardından ailemizde 15 yıl sonra gelen ilk erkek evlat oldu. Daha önce 5 kız torun vardı, bu erkek torun" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da 15 yıl sonra dünyaya gelen erkek torun davul ve zurnayla karşılandı - Son Dakika

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