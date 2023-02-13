Hatay'da 175'inci saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı - Son Dakika
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Hatay'da 175'inci saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı

13.02.2023 11:02
Hatay'da 175'inci saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Depremin vurduğu Hatay'da göçük altında kalan Naide Umar, depremin 175'inci saatinde göçük altından sağ olarak çıkartıldı.

Depremin vurduğu Hatay'da göçük altında kalan Naide Umar, depremin 175'inci saatinde göçük altından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan çıkarılan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'dan sevindirici bir haber daha geldi. Saatlerce enkaz altında kalan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından 175 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Naide Umar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Hatay, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da 175'inci saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı - Son Dakika

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