HATSU, Kazkeli Mahallesi'nde 30 yıllık içme suyu hattını yeniledi

22.01.2026 11:49  Güncelleme: 11:51
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kırıkhan ilçesi Kazkeli Mahallesi'nde 30 yıllık içme suyu hattını yenileyerek altyapıyı güçlendirdi. Yenileme ile birlikte su iletim kapasitesi artırıldı ve su kayıplarının önüne geçildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla Kırıkhan ilçesi Kazkeli Mahallesi'nde 30 yıllık içme suyu hattı yenilendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), "Susuz Tek Bir Mahalle Bırakmayacağız" vizyonu doğrultusunda il genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Kırıkhan ilçesi Kazkeli Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan ve uzun yıllardır işlevini yitiren içme suyu hattını yenileyerek mahalleyi daha sağlıklı ve güvenli altyapıya kavuşturdu.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 20-30 yıllık, sık sık arızalara neden olan 63'lük polietilen içme suyu hattı devre dışı bırakılarak yerine bin 300 metre uzunluğunda 90'lık polietilen boru döşendi.

Yapılan yenileme çalışmasıyla birlikte içme suyu iletim kapasitesi artırılırken, su kayıplarının da önüne geçildi.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kazkeli Mahalle Muhtarı Mehmet Garip Çağlar, "Seçildiği günden bu yana mahallemize desteklerini esirgemeyen HBB Başkanımız Mehmet Öntürk'e teşekkür ediyorum. Yaşanan arızayı bildirmemizin ardından HATSU ekipleri kısa sürede sahaya gelerek eski içme suyu borusunu yenisiyle değiştirdi" dedi.

HATSU yetkilileri, il genelinde içme suyu altyapısını yenilemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - HATAY

Kaynak: İHA

