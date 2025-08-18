Hatay\'da 7 Kilometre Yeni Yol Yapımı Tamamlandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Belen'in Çakallı Mahallesi'nde 7 kilometre yol inşa ederek bölgenin ulaşım ağını güçlendirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde yol yapım ve bakım çalışmalarına devam ediyor. HBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kombi sathi kaplama makinesiyle Belen Çakallı Mahallesinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, çakıl serimi ve bitüm sızdırma işlevlerini tek bir çatı altında birleştiren kombi sathi kaplama aracıyla 7 kilometre yol yaptı. Yol Bakım Dairesi yetkilileri, yeni alınan kombi sathi kaplama aracı ile yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini belirtirken çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade etti.

"Daha Önce Çakallı Yoluna Böyle Bir Çalışma Yapılmamıştı"

Çalışmalar kapsamında memnuniyetini dile getiren Çakallı Mahalle Muhtarı Cemil Vural, "HBB Mehmet Öntürk'ün talimatlarıyla Çakallı yolumuzun yapım çalışmaları başlamıştır. Daha önce Çakallı yoluna böyle bir çalışma yapılmamıştı. Mahallem ve kendi adıma başkanımıza ve ekiplere teşekkür ediyorum" dedi. - HATAY