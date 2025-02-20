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Hatay'da Asi Nehri'nde kimliksiz erkek cesedi bulundu

HATAY - Hatay'da Asi Nehri'nde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Antakya ilçesi Asi Nehri Atatürk parkı yaya köprüsünün ayaklarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Suda hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, erkek şahsın cansız bedenini sudan çıkardı. Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.