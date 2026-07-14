HBB, Kırıkhan Delibekirli yolunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HBB, Kırıkhan Delibekirli yolunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor

HBB, Kırıkhan Delibekirli yolunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor
14.07.2026 09:08  Güncelleme: 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kırıkhan ilçesinde Delibekirli ile Karataş mahallelerini birbirine bağlayan yolda asfalt ve trafik güvenliği çalışmalarını sürdürüyor. 3 bin 700 metrelik bölümde beton asfalt serimi tamamlandı, altyapı çalışmalarının devam ettiği kesimlerde ise çalışmalar bittiğinde asfalt serimine geçilecek.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kırıkhan ilçesinde Delibekirli ile Karataş mahallelerini birbirine bağlayan yolda asfalt ve trafik güvenliği çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan Delibekirli Mahallesi-Karataş Mahallesi bağlantı yolunun 3 bin 700 metrelik bölümünde beton asfalt serimini tamamladı. Altyapı çalışmalarının devam ettiği kesimlerde ise çalışmaların tamamlanmasının ardından asfalt serimine geçileceği bildirildi.

Çalışmalar kapsamında Delibekirli Mahallesi'nde yeni asfaltlanan yolda 16 adet HBB ve "Hatay Ayağa Kalkıyor" yol şablonu uygulanırken, Delibekirli-Yılanlı Mahalleleri bağlantı yolunda 3 bin metrelik kenar çizgisi ile Delibekirli Mahallesi'nde 2 bin 250 metrelik yol çizgisi çalışması gerçekleştirilerek sürüş güvenliği artırıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, il genelinde yol yapım, bakım ve trafik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanan program doğrultusunda aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kırıkhan, Karataş, Trafik, Güncel, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel HBB, Kırıkhan Delibekirli yolunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Baba ve iki kızı denizde dehşeti yaşadı Ölümle böyle burun buruna geldiler Baba ve iki kızı denizde dehşeti yaşadı! Ölümle böyle burun buruna geldiler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı 19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
Haluk Levent kimdir: Hayatı, kariyeri ve son gözaltı süreci Haluk Levent kimdir?: Hayatı, kariyeri ve son gözaltı süreci

09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
09:04
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon 17 kişi daha gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
08:31
Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi
07:48
İstanbul merkezli dev operasyon 4 ayrı suç örgütüne ağır darbe indirildi
İstanbul merkezli dev operasyon! 4 ayrı suç örgütüne ağır darbe indirildi
07:36
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar Geri sayım başladı
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar! Geri sayım başladı
07:19
Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 09:22:54. #7.13#
SON DAKİKA: HBB, Kırıkhan Delibekirli yolunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.