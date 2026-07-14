HBB, Kırıkhan Delibekirli yolunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kırıkhan ilçesinde Delibekirli ile Karataş mahallelerini birbirine bağlayan yolda asfalt ve trafik güvenliği çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan Delibekirli Mahallesi-Karataş Mahallesi bağlantı yolunun 3 bin 700 metrelik bölümünde beton asfalt serimini tamamladı. Altyapı çalışmalarının devam ettiği kesimlerde ise çalışmaların tamamlanmasının ardından asfalt serimine geçileceği bildirildi.

Çalışmalar kapsamında Delibekirli Mahallesi'nde yeni asfaltlanan yolda 16 adet HBB ve "Hatay Ayağa Kalkıyor" yol şablonu uygulanırken, Delibekirli-Yılanlı Mahalleleri bağlantı yolunda 3 bin metrelik kenar çizgisi ile Delibekirli Mahallesi'nde 2 bin 250 metrelik yol çizgisi çalışması gerçekleştirilerek sürüş güvenliği artırıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, il genelinde yol yapım, bakım ve trafik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanan program doğrultusunda aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - HATAY