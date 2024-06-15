Hatay'da Deprem Mezarlığına Bayram Ziyareti - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da Deprem Mezarlığına Bayram Ziyareti

Hatay'da Kurban Bayramı arefesinde deprem mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar, hüzün içerisinde dua ettiler. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremde vefat eden vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı kurulmuştu. Her bayram olduğu gibi bu bayramda depremde yakınını kaybeden vatandaşlar, ziyaret için deprem mezarlığına geldiler. Arefe gününden başlayan ziyaretlerde vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadılar. Hatay Büyükşehir Belediyesi de mezarlığı bayraklarla donatarak, ziyaret gerçekleştiren vatandaşlara dikmeleri için çiçek dağıttı. Afetzede vatandaşlar, arefe günü ve bayram boyunca mezarlıklara ulaşımlarını Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ücretsiz servis araçlarıyla sağlayabilecekler. Kız kardeşinin mezarı başında gözü yaşlı şekilde çiçek diken Fadime Demirkol, 'Kız kardeşimin mezarını bayram ziyarete geldim. Acımız değişmedi, her gün aynı şeyi yaşıyoruz. Rabbim bu acıyı bir daha göstermesin. Ne yazık ki buruk bir bayram. 2 yıla yakın süredir bizim için değişen bir şey yok' dedi. Yengesinin ve yeğenlerinin mezarlarını ziyaret eden Mahmut Çelik, 'Depremde yengem ve 2 yeğenim vefat etti. Bugün de bayram ziyareti için geldik. Sürekli ziyaret ediyoruz ve duamızı yapıyoruz. Bizim için bayram eksik olacak' dedi.

15.06.2024 17:57
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Hatay'da Kurban Bayramı arefesinde deprem mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar, hüzün içerisinde dua ettiler.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremde vefat eden vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı kurulmuştu. Her bayram olduğu gibi bu bayramda depremde yakınını kaybeden vatandaşlar, ziyaret için deprem mezarlığına geldiler. Arefe gününden başlayan ziyaretlerde vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadılar. Hatay Büyükşehir Belediyesi de mezarlığı bayraklarla donatarak, ziyaret gerçekleştiren vatandaşlara dikmeleri için çiçek dağıttı. Afetzede vatandaşlar, arefe günü ve bayram boyunca mezarlıklara ulaşımlarını Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ücretsiz servis araçlarıyla sağlayabilecekler.

"Ne yazık ki buruk bir bayram"

Kız kardeşinin mezarı başında gözü yaşlı şekilde çiçek diken Fadime Demirkol, "Kız kardeşimin mezarını bayram ziyarete geldim. Acımız değişmedi, her gün aynı şeyi yaşıyoruz. Rabbim bu acıyı bir daha göstermesin. Ne yazık ki buruk bir bayram. 2 yıla yakın süredir bizim için değişen bir şey yok" dedi.

"Bizim için bayram eksik olacak"

Yengesinin ve yeğenlerinin mezarlarını ziyaret eden Mahmut Çelik, "Depremde yengem ve 2 yeğenim vefat etti. Bugün de bayram ziyareti için geldik. Sürekli ziyaret ediyoruz ve duamızı yapıyoruz. Bizim için bayram eksik olacak" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Deprem Mezarlığına Bayram Ziyareti - Son Dakika

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