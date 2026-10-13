Hatay\'da Dünya Kız Çocukları Günü\'nde Yüreğimizde Işık Projesi etkinliği düzenlendi

Hatay'da 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla "Yüreğimizde Işık Projesi" kapsamında çocuklara yönelik şenlik düzenlendi.

Programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, İl Jandarma Komutanı'nın eşi Mehtap Şimşek ve ilgili kurum yetkilileri katıldı. Çocukların mutluluğunu paylaşmak ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı komando timlerinin gösterisi ile köpek eğitmenleri eşliğinde düzenlenen köpek gösterisi, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlik kapsamında trafik güvenliğine ilişkin bilgilendirmeler yapılırken çocuklara yönelik bilgilendirici stantlar da kuruldu.

Program boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Esra Masatlı, onlarla sohbet ederek etkinliklere katıldı. Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmayı, yeteneklerini keşfetmelerini ve kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlayan etkinlikte çeşitli ikramlar da sunuldu.

"Yüreğimizde Işık Projesi" kapsamında çocukların kendilerini değerli ve güvende hissetmelerini sağlamak, umutlarını güçlendirmek ve gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.