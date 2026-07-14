Hatay'da Evcil Hayvan Maması Tesisi Denetlendi - Son Dakika
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Hatay'da Evcil Hayvan Maması Tesisi Denetlendi

Hatay\'da Evcil Hayvan Maması Tesisi Denetlendi
14.07.2026 09:26
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Hatay'da kedi ve köpek yaş maması üretecek tesis, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetlendi.

Hatay'da evcil hayvanlara yönelik kedi ve köpek yaş maması üretimi yapacak olan tesis, faaliyete geçmeden önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Kentte ilk ve tek olma özelliği taşıyan evcil hayvan yaş mama üretim tesisinde, üretim faaliyetlerine başlanmadan önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından inceleme ve resmi kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Denetimlerde tesisin üretim alanları, teknik altyapısı, hijyen koşulları, üretim süreçleri ve ilgili mevzuata uygunluğu detaylı şekilde değerlendirildi.

Yapılan kontrollerin ardından işletmenin mevzuat hükümleri doğrultusunda faaliyete geçebilmesi amacıyla ruhsatlandırma süreci başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, evcil hayvanların güvenilir yem ürünlerine ulaşmasının sağlanması, yem güvenilirliğinin temin edilmesi ve sektörde mevzuata uygun üretimin sürdürülmesi amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Evcil Hayvan Maması Tesisi Denetlendi - Son Dakika

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