Hatay'da gayrimüslim vatandaşlar Paskalya bayramını kutladı - Son Dakika
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Hatay'da gayrimüslim vatandaşlar Paskalya bayramını kutladı

Hatay\'da gayrimüslim vatandaşlar Paskalya bayramını kutladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen Paskalya bayramı ayinine, kentteki gayrimüslim vatandaşlar katıldı. Ayinde barış ve kardeşlik mesajları verildi ve gelenekler yaşatıldı.

05.05.2024 10:04
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HATAY (İHA) – Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'ndeki Paskalya bayramı ayini, kentteki gayrimüslim vatandaşların katılımıyla başladı.

Medeniyetler beşiği olan Hatay'da farklı inançlara sahip insanlar, yüzlerce yıllardır aynı yaşam alanını paylaşmaya devam ediyorlar. Asrın felaketi sonrası bölgede birçok ibadet ve birçok gelenek yapılamazken, uzun zaman sonra yeniden gelenekler yaşatılmaya devam ediliyor. İskenderun ilçesinde Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'nde Paskalya bayramı kutlandı. Kilisesinin ışıklarla süslendiği ayinde gayrimüslim vatandaşlar, bir araya geldiler. İskenderun Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi pederi Dimitri Yıldırım ve Yusuf Nikola Papasoğlu, ayinde yaptıkları konuşmada; barış ve kardeşlik mesajı verdi.

Paskalya bayramını coşkuyla kutladıklarını belirten Can Terbiyeli (42), "6 Şubat depremlerinden sonra şehir merkezindeki Aya Nikola Katolik kilisemizi kullanamaz hale geldik. Burası çok daha eski bir kilise ama çok kullanmıyorduk depremden sonra bize kucak açtı, cemaatin bir araya gelmesini sağladı, o yüzden çok bizim açımızdan çok önemli. Bugün de Paskalya'yı kutluyoruz aslında bu bir haftalık bir süreç kutsal hafta olarak adlandırıyoruz" ifadelerine yer yerdi.

Ayini Antakya Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Doğum, İskenderun Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Yıldırım ve Yusuf Nikola Papasoğlu yönetti. Kiliseye gelen vatandaşlar mum yaktı ve ayinde dua etti. Duaların sonunda Paskalya'ya özgü olarak yumurta tokuşturuldu. - HATAY

Kaynak: İHA

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