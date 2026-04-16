Hatay Büyükşehir Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarına devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), haşere ve vektörle mücadele kapsamında il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

HBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, halk sağlığının korunması amacıyla yıl boyunca kesintisiz devam eden faaliyetler kapsamında özellikle sulak alanlarda larvasit uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Ekipler, haşereyle mücadele kapsamında sulak bölgeler başta olmak üzere dere ve nehir kenarları ile sazlıklarda yoğun ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Bunun yanı sıra dere yatakları, rögarlar, gübrelik alanlar, mazgallar ve çöp konteynerleri de düzenli olarak ilaçlanıyor.

Yetkililer, ilaçlama çalışmalarının il genelinde planlı ve kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü belirtti. - HATAY