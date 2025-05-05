Hatay'da Hava Kirliliği Çalıştayı - Son Dakika
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Hatay'da Hava Kirliliği Çalıştayı

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Hatay Tabip Odası, afet sonrası hava kirliliği üzerine iki günlük bir çalıştay düzenledi.

05.05.2025 18:39
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Haber:  Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay Tabip Odası, iki gün süren "Afet sonrası toz ve hava kirliliği" çalıştayı düzenledi. Afet sonrası hava kirliliği ve tozun yetişkin, çocuk, bebek sağlığına etkisinin ele alındığı çalıştayın sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Hatay Tabip Odası'nca düzenlenen "Afet sonrası toz ve hava kirliliği" çalıştayın ilk gününde, toz ve hava kirliliğinin, kadın, çocuk, üreme, solunum yolları ve ruh sağlığına, yine Hatay'da beton santrallerinin insan ve çevre sağlığına ne tür etkileri olduğuna dair sunumlar yapıldı. Sunumlarda, dünya genelinde yapılan bilimsel çalışmalar örnek gösterildi.

Çalıştayın ikinci gününde ise atölyelerle sorunlar daha derinlikli tartışıldı, çözümü üzerine konuşuldu.

Çalıştayda sunum yapanlardan Prof. Dr. Münevver Kaynak Türkmen, havaalanlarında çalışan kadınların düşük ve erken doğum riskinin daha fazla olduğunu söyleyerek, "Çok gürültü var şehirde. Sürekli bir araç trafiği, ses var. Bunun da üzerinde durulması gerekiyor. Çok korkunç bir trafik var, büyük araç trafiği. Bunlar gaz salıyor. Bu gazlardan dolayı çocukların boyları kısa kalıyor. Bu gaza en çok maruz kalanlar ise çocuklar. Bir konuşmacımız söyledi; araçlardan çıkan gazdan, kısa boylarıyla en çok çocuklar etkileniyor. Bağışıklık sistemini etkiliyor. Zatürreler pnömoniler bunların araştırmalarla da gösterilmesi lazım. Daha önceki dönem kayıtlarıyla akut dönemle, şimdiki dönem karşılaştırılmalı" diye konuştu.

"Bebekler tozları ciltten emiyor"

Çocukların, bebeklerin cildinin çok hassas olduğunu vurgulayan Türkmen, şunları söyledi:

"Bebeklerin cildi bizimki gibi değil daha ince, çok daha hassas. Kimyasallar, ağır metaller ciltten de emiliyor biz bunu hiç hesaba katmıyoruz. Çocuk ne kadar küçükse cilde temas eden birtakım maddeler, ilaçlar ciltte emiliyor. Yine bazı ağır metaller özellikle beyin dokusuna gidiyorlar, bilişsel durum. Anne karnından itibaren etkilenenler nedeniyle ileride bizim karşımıza otizm spektrum mu başka hastalık mı gelecek bilmiyoruz. Akciğer sürekli gelişiyor, ciğerler normal gelişmeyecek. Biz asbeste bağlıyoruz ama ötekiler var."

"Afet sonrası psikiyatrik hastalara ne oldu?"

Prof. Dr. Raşit Tükel de deprem döneminde en çok ihmal edilen konulardan birinin travma sonrası stres bozukluğu, ruh sağlığı olduğunu kaydetti. Tükel, "Depresyon, kayıplar, yas var ama psikiyatrik hastalar ne oldu? İlaçlarına ulaşabildiler mi, takip süreci nasıl oldu? Burada bir meta analiz çalışması var. En odaklandığım yeri ifade edeceğim; gaz kirleticiler ani risk, partiküller ise gecikmeli riski gösteriyor. Özellikle kadınların azotoksite duyarlı olabileceğini, gençlerin ise partikül maddeye tepki vermeye hazır olduğunu görüyoruz. Bu da bir anlamda çocuklar için olduğu gibi gençler için kadınlar için farklı etkilenmelerin söz konusu olduğunu bize göstermiş oluyor" dedi.

Çalıştayın raporu önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Hava Kirliliği Çalıştayı - Son Dakika

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