Otogarda bir anda yere yığılan kadına güvenlikten hayat kurtaran müdahale

27.01.2026 10:58  Güncelleme: 11:08
Hatay otogarında bayılan bir kadına, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından yapılan hızlı ilk müdahale, hayat kurtardı. HBB'nin düzenlediği ilk yardım eğitimleri ile personelin acil durumlara hazırlığı artırılıyor.

Hatay'da otogar içerisinde fenalaşarak yere yığılan kadına ilk müdahale büyükşehir belediyesi personeli olan güvenlikten geldi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin (HBB) personeline verdiği ilk yardım eğitimi, bir vatandaşın hayatını kurtardı. İlk yardım bilincini artırmak ve yaşanabilecek acil durumlarda hızlı müdahale edebilecek personel sayısını artırmak amacıyla HBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından verilen eğitimler, hayat kurtaran bir müdahaleye sahne oldu. Antakya ilçesi otobüs terminalinde görevli HBB personeli, nedeni bilinmeyen bir düşme sonrası bayılan bir kadını fark ederek vakit kaybetmeden ilk müdahaleyi yaptı.

Müdahaleyi gerçekleştiren HBB personeli, daha önce İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi'nde ilk yardım eğitimi aldığını belirterek, "HBB İlk Yardım Eğitim Merkezi'nden ilk yardım eğitimimi aldım. Vatandaşı yere düştükten sonra fark ettim, olay yeri güvenliğini alıp vatandaşın bilincini kontrol ettim. Bilinç seviyesinde azalma olduğunu anlayıp ayaklarını yerden 30 cm yukarı kaldırarak şok pozisyonu verdim. Beynine ve kalbine yeterince kan gitmesini amaçladım. Vatandaşın 112'ye sevkini hızlıca sağladım. HBB Başkanı Mehmet Öntürk'e eğitime verdiği katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Acil durumlarda bilinçli ve hızlı müdahale edebilecek personel sayısını artırmak amacıyla HBB yetkilileri, düzenlediği ilk yardım kursları ve seminerlerine devam ettiklerini belirtti. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay, Yerel, Son Dakika

