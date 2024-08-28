Hatay'da İncir Toplayan Çiftçi Engerek Yılanıyla Karşılaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hatay'da İncir Toplayan Çiftçi Engerek Yılanıyla Karşılaştı

Hatay\'da İncir Toplayan Çiftçi Engerek Yılanıyla Karşılaştı

Hatay'ın Antakya ilçesinde çiftçilik yapan Süheyla Özkurt, incir toplarken dut ağacı üzerinde 1 buçuk metrelik engerek yılanıyla karşılaştı. Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da yeteri olgunluğa ulaşan incir hasat edilmeye devam ediyor. Sıcaklığın yüksek seviyeye çıktığı bu günlerde yılanlar insanların yaşam alanlarında sıklıkla görülmeye devam ediyor. Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki çiftçi Süheyla Özkurt, kendi bahçesine incir toplamak için gittiğinde dut ağacı üzerinde engerek yılanıyla karşılaştı. Telefonla çekim yaptığı esnada 1 buçuk metrelik yılanla karşılaşan Özkurt'ın rahat tavırlarıysa dikkat çekti. Görüntüde; incir toplarken yılanı gören Özkurt'un yılanla sohbeti kameraya yansıdı.

28.08.2024 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde çiftçilik yapan Süheyla Özkurt, incir toplarken dut ağacı üzerinde 1 buçuk metrelik engerek yılanıyla karşılaştı.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da yeteri olgunluğa ulaşan incir hasat edilmeye devam ediyor. Sıcaklığın yüksek seviyeye çıktığı bu günlerde yılanlar insanların yaşam alanlarında sıklıkla görülmeye devam ediyor. Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki çiftçi Süheyla Özkurt, kendi bahçesine incir toplamak için gittiğinde dut ağacı üzerinde engerek yılanıyla karşılaştı. Telefonla çekim yaptığı esnada 1 buçuk metrelik yılanla karşılaşan Özkurt'ın rahat tavırlarıysa dikkat çekti. Görüntüde; incir toplarken yılanı gören Özkurt'un yılanla sohbeti kameraya yansıdı.

"Yılanı aniden görünce çok korktum ve dallara yükselerek gitti"

İncir toplarken yılanla karşılaşan Süheyla Özkurt, "Çiftçilik yapıyorum. İncirleri toplayıp kurutacağım. Geçen yıl kuruttuğum incirleri depremzede vatandaşlara dağıttım. Bu yılki kuruttuğum incirleri satarak çocuklara çanta alacağım. Sosyal medyada için çekim yapıyordum. İncirleri çekerken yanımdaki dut ağacında tüneyen ve güneşlenen bir yılan gördüm. Onu da hemen çektim. Doğamız gereği gerçekten korktum. Yılan zehirliydi. Ben buranın altından 2 defa girip çıktığımda yılanı görmemiştim. Toprak rengine benzeyen engerek yılanıydı. Korktum. Aniden görünce çok korktum. Yılan dallara yükselerek gitti. Yılan dallarda giderken bende onu seyrettim. Yılanla sohbet ettim. Doğasına bıraktım gitti" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Antakya, hatay, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da İncir Toplayan Çiftçi Engerek Yılanıyla Karşılaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden şaşırtan açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden şaşırtan açıklamalar
09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
17:06 Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem! Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
16:22 Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:51 Eski halinden eser kalmamış Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi Eski halinden eser kalmamış! Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi
15:22 Beşiktaş’ta neler oluyor Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti Beşiktaş'ta neler oluyor! Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti
14:46 Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat’a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat'a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 10:35:14. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da İncir Toplayan Çiftçi Engerek Yılanıyla Karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement