Hatay Büyükşehir Belediyesi, yangınlara bilinçli ve güvenli müdahaleyi artırmak amacıyla Reyhanlı Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ile Belen İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline temel yangın eğitimi verdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde; yangın anında doğru müdahale yöntemleri, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ve acil durumlarda uygulanması gereken temel güvenlik kuralları hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, toplumda afet ve yangın farkındalığını artırmak amacıyla kamu kurumlarına yönelik eğitim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Belen ve Reyhanlı'da temel yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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