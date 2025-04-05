Aracına havlayan köpeğe çocukların gözü önünde kurşun yağdırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aracına havlayan köpeğe çocukların gözü önünde kurşun yağdırdı

Geniş Video İzle

Hatay'da bir sürücü aracına havlayan köpeğe, çevrede çocuklar varken kurşun yağdırdı. Vahşetin ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı.

05.04.2025 22:28  Güncelleme: 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da bir şahıs aracına havlayan köpeğe çevrede çocukların olduğu esnada kurşun yağdırdı. Olay halkın tepkisini çekerken; jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Bozlu Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin ilerlediği esnada bir köpek araca koşarak havlamaya başladı.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Köpeğin otomobile havladığını gören sürücü, aracı durdurup elindeki silahla köpeğe doğru giderek ateş etti. Köpeğin öldürüldüğü olayın anbean güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde; köpeğin vurulduğu esnada yoldan 2 çocuğun geçtiği görüldü.

Çocukları korku dolu anlar yaşayan anne Hatice Tuzsuz, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

"BEN KÖPEĞİ KOVALAYACAK SANDIM AMA ATEŞ ETTİ"

Köpeğin silahla vurulduğu anları anlatan Buğlem Yalçın, "Kardeşimle birlikte yokuştan aşağı inerken adamın birisi arabasıyla durdu. Arabanın kapısını açıp köpeğimize doğru koştu. Ben köpeği kovalayacak sandım ama silahı çıkartıp köpeğimize doğru ateş etti. Biz de korktuk ve adam sonra arabasına binip gitti. Biz de eve geçtikten sonra hemen jandarmayı aradık. Elimiz ayağımız dondu kaldı ve çok korktuk. Elinde silah vardı. Bir şey yapsam silah sıkabilirdi. Adamın bize sıkmasından korktuğumuz için bir şey diyemedik" dedi.

"O KURŞUNLAR ÇOCUKLARIMA DA GELEBİLİRDİ"

Adamın aracından inip silah ateş ettiği sırada çocukların marketten geldiğini ifade eden Hatice Tuzsuz ise "Geçen günlerde çocuklar markete gitti. Geri döndüklerinde ben evde bekliyordum. O sırada 2 el patlama sesi duydum. Önce bir aracın lastiğin patladığını sandım. Kalkıp pencereden baktığımda, bir aracın yokuşa doğru park edilmiş halde çocuklarımın da yokuştan aşağı indiğini gördüm.

Araç seyir haldeyken köpek aracın peşinden koşuyor diye araçtan inip ateş ettiler. Çocuklara hemen yukarıya çıktılar, korktular. Çocuklarım araç plakasını aldılar, biz de hemen jandarmayı aradık, durumu bildirdik. Evdeki kamera görüntülerini çıkarttık. Kamera görüntülerinden araç 2 el ateş etmiş. Çocuklar o esnada çok korktular. Burası bir yerleşimi de olduğu için evin içinden birisi çıkıyor olabilir, mermi onlara da denk gelebilirdi. Çocuklarıma da denk gelebilirdi. Bence burada silah sıkılması çok yanlış bir durum" ifadelerini kullandı.

Aracına havlayan köpeğe çocukların gözü önünde kurşun yağdırdı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, İnceleme, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yerel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aracına havlayan köpeğe çocukların gözü önünde kurşun yağdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Batman72:
    başı boş hayvaların olduğu gibi başı boş insanlarda varmış 41 7 Yanıtla
  • Semih Öz:
    aynen 60 tane mermi sıkmış ama biz videoda 1 tane olarak duyduk. bize bu haberi sadeleştirerek sunan haber operatörüne teşekkürler 15 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya’daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş Kartalkaya'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş
İsmail Kartal Mourinho’ya sahip çıktı İsmail Kartal Mourinho'ya sahip çıktı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC’de yakalandı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı
14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu 14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu
Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho’ya 3 maç ceza Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza

23:29 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC’de yakalandı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı
23:15 14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu 14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu
20:39 Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi
19:08 Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho’ya 3 maç ceza Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza
18:03 Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu
09:47 Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
09:47 Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
09:33 ’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:13 İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
09:03 Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
08:59 ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
08:56 İsmail Kartal Mourinho’ya sahip çıktı İsmail Kartal Mourinho'ya sahip çıktı
08:45 Kartalkaya’daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş Kartalkaya'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 00:05:35. #7.13#
SON DAKİKA: Aracına havlayan köpeğe çocukların gözü önünde kurşun yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement