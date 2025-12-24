Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurlara sosyal denge tazminatı verilecek - Son Dakika
Yerel

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurlara sosyal denge tazminatı verilecek

Hatay Büyükşehir Belediyesi\'nde çalışan memurlara sosyal denge tazminatı verilecek
24.12.2025 18:29  Güncelleme: 18:31
Hatay Büyükşehir Belediyesi ve BEM-BİR-SEN arasında imzalanan protokolle, memur ve sözleşmeli personele 2026 ve 2027 yıllarında Sosyal Denge Tazminatı verileceği duyuruldu. HBB Başkanı Mehmet Öntürk, personele verdiği sözleri yerine getirdiğini belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında imzalanan protokolle birlikte 2026 ve 2027 yıllarında memur personellere Sosyal Denge Tazminatı verilecek.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Başkanı Mehmet Öntürk, personele verdiği sözleri yerine getiriyor ve özlük haklarının korunması kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyor. HBB Başkanı Mehmet Öntürk memur ve sözleşmeli personele 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan "Sosyal Denge Tazminatı" konusunda müjdeyi verdi. Başkan Öntürk, seçim dönemindeki vaatlerini hatırlatarak personele verdiği sözleri bir bir yerine getirdiklerini ve hiçbir personeli mağdur etmediklerini belirtti.

HBB'nin İskenderun Hizmet Binasında gerçekleştirilen "Sosyal Denge Tazminatı" imza törenine, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR- SEN) Genel Başkanı Levent Uslu ve Hatay'da görevli sendika temsilcileri katılım sağladı. Genel Başkan Uslu ve HBB Başkanı Öntürk'ün imzaladığı sözleşme ile memur ve sözleşmeli personelin çalışma koşullarının iyileştirmesi adına önemli bir destek sağlandı.

İmza töreninde konuşan HBB Başkanı Öntürk, 2024 yerel seçimleri öncesinde verdiği sözler kapsamında çalışanlara daima destek olduğunu ve bu kapsamda SDS protokolünü imzaladığını belirterek personelin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Başkan Öntürk konuşmasının devamında; "Bu şehri ayağa kaldırmak adına özverili çalışan personelimize sosyal denge tazminatlarını en üst seviyeden veriyoruz, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

HBB bünyesinde Hatay'a hizmet veren personeli düşünerek hazırlanan sözleşmenin imzalandığını belirten BEM-BİR- SEN Genel Başkanı Uslu, HBB ve HATSU'da görev yapan memur personeli kapsayan bu sözleşmenin önemli derecede katkı sağlayacağını belirterek zor şartlarda desteğini esirgemeyen HBB Başkanı Öntürk'e teşekkür etti.

İmza töreni sonrasında emekli olan personele emeklerinden dolayı plaket verildi ve HBB Başkanı Öntürk ile Genel Başkan Uslu'ya çiçek takdim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Mehmet Öntürk, Politika, Ekonomi, Memur, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurlara sosyal denge tazminatı verilecek - Son Dakika

SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurlara sosyal denge tazminatı verilecek - Son Dakika
