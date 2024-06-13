Hatay'da hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıkmasıyla bunalan öğrenciler itfaiye ekiplerinin sulu müdahalesiyle serinledi.
Meteoroloji'nin sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği konusunda uyarıda bulunduğu Hatay'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Sıcaklıkla beraber vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere sürpriz itfaiye ekiplerinden geldi. İtfaiye ekipleri okula giderek öğrencileri araç üzerinden su sıkarak serinletti. Yürekleri ısıtan görüntülerde öğrencilerin doyasıya eğlendiği görüldü. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Hatay'da Sıcaktan Bunalan Öğrencilere İtfaiye Müdahalesi - Son Dakika
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