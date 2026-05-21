Hatay'da Şiddetli Sağanak: Yollar Göle Döndü

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY)- Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yollar göle döndü, prefabrik çarşıları su bastı, elektrik kesintileri yaşandı.

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa sürecinin sürdüğü Hatay'da etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Altyapı yetersizliği nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı evler, konteyner kentler ve prefabrik çarşıları su bastı.

Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle kentteki ana arterler ve ara sokaklar göle döndü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar selde mahsur kaldı.

Su altında kalan Yüzüncü Yıl Prefabrik Çarşısı'na ulaşan esnaf, dükkanlarında biriken suyu tahliye etmeye ve mallarını kurtarmaya çalıştı.

Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde ise vatandaşlar, selin sürüklediği çöp ve molozlar nedeniyle tıkanan rögar ve giderleri küreklerle temizledi.

Sağanak nedeniyle kentin birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı.