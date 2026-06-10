DOĞAKA'nın desteklediği projede çilekler hasat edilmeye başlandı - Son Dakika
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DOĞAKA'nın desteklediği projede çilekler hasat edilmeye başlandı

DOĞAKA\'nın desteklediği projede çilekler hasat edilmeye başlandı
10.06.2026 09:50  Güncelleme: 09:51
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Hatay'ın Hassa ilçesinde DOĞAKA ve kurumlar işbirliğiyle kurulan topraksız çilek serasında olgunlaşan ürünler hasat edilmeye başlandı. Proje, kadın istihdamını ve yenilikçi tarımı destekliyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve kurumların işbirliğinde hayata geçirilen topraksız çilek üreticiliği projesinde olgunluğa ulaşan ürünler hasat edilmeye başlandı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum (SEECO) Projesi kapsamında, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve Hassa Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen topraksız çilek yetiştiriciliği serası faaliyetlerine başlamıştı. Hassa ilçesinde 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan modern sera, kadınların ekonomik hayata katılımlarını desteklemek ve yenilikçi tarım uygulamalarının bölgede yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi ve olgunlaşan çilekler hasat edilmeye başlandı.Proje kapsamında kurulan tesis ile kadınların üretim süreçlerine aktif katılımı desteklenirken, sürdürülebilir ve modern tarım tekniklerinin kullanımına yönelik önemli bir altyapı oluşturuldu. Aynı zamanda yerel ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesi ve sosyal uyumun artırılmasına katkı sağlandı. Kadın emeğini üretimle buluşturan tesis, bölgedeki tarımsal üretime katma değer kazandırırken istihdam olanaklarının geliştirilmesine de destek sunuyor. Topraksız tarım teknolojilerinin kullanıldığı sera, verimlilik ve kalite açısından örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor. DOĞAKA tarafından desteklenen proje, kadınların üretimde daha etkin rol almasına imkan sağlarken, bölgenin tarımsal üretim kapasitesinin geliştirilmesine ve yerel kalkınmanın güçlendirilmesine katkı sunmaya devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İHA

Teknoloji, Çiftçilik, Ekonomi, Hassa, Hatay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DOĞAKA'nın desteklediği projede çilekler hasat edilmeye başlandı - Son Dakika

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