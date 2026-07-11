HBB, Antakya ve Defne\'de yol çalışmalarını sürdürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya ve Defne ilçelerinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

HBB ekipleri, Antakya'nın Günyazı Mahallesi'nde toplam 2 bin 300 metre uzunluğundaki yolda asfalt serim çalışmalarını sürdürürken, çalışmaların tamamlanmasıyla HBB Kisecik Yerleşkesi'ne alternatif ulaşım güzergahı oluşturulması hedefleniyor. Defne ilçesine bağlı Turunçlu ve Akdeniz mahallelerinde ise toplam 2 bin 500 metrelik güzergahta asfalt öncesi hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından Defne'deki yollarda asfalt serimine başlanacağını belirterek, il genelindeki yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmalarının planlanan program doğrultusunda kesintisiz süreceğini bildirdi. - HATAY