Hatay'da Yarı Çıplak Arıcılık - Son Dakika
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Hatay'da Yarı Çıplak Arıcılık

Hatay\'da Yarı Çıplak Arıcılık

Hatay'ın Payas ilçesinde bal üreticisi Üzeyir Yarar, yarı çıplak vaziyette arı kovanlarını açarak, arılara meydan okuyor. Arılarının kendisini tanıdığını belirten Yarar, 100 yıllık arıların ırk olarak hiç bozulmadığını söyledi. Arıcılığı para için yapmadığını anlatan Yarar, arılarla özel kıyafet giymeden ilgilendiğini ve arıların kendisine zarar vermediğini belirtti.

08.05.2024 19:57
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Hatay'ın Payas ilçesinde bal üreticisi Üzeyir Yarar, yarı çıplak vaziyette arı kovanlarını açarak, adeta arılara meydan okuyor. Arılarının kendisini tanıdığını belirten Yarar, 100 yıllık arıların ırk olarak hiç bozulmadığını söyledi.

Payas ilçesi Kayalık Caddesi'nde arıcılık yapan 47 yaşındaki Üzeyir Yarar, arılarına olan güvenini farklı bir yöntemle sergiledi. Yaklaşık 15 peteği bulunan ve arıların günün belirli saatlerinde insanları ısırmadığını iddia eden Yarar, arılarının da kendisine zarar vermeyeceğini söyleyerek, atletle kovanları açtı. Arıcılığa hobi olarak başladığını söyleyen Üzeyir Yarar, "Dedem de arıcıymış. Çocukluğumdan beri merakım var. 10 seneden beri bu işi yapıyorum. Arılar bizleri tanıyor. Onlar benim zarar vermeyeceğimi biliyorlar. Kendilerini yaşatmak için ballarını bile almıyorum, kendilerine bırakıyorum" dedi.

Arıcılığı para için yapmadığını anlatan Yarar, arıcılığa 95 yaşında birinden aldığı bir kovan ile başladığını ve arıların ırk olarak bozulmamış olduğunu söyledi. Özel kıyafet giymeden arılarla ilgilendiğini belirten Yarar, "Soktuğu zaman da herhangi bir şişkinlik olmuyor. Arılar beni tanıyor, herhangi bir zarar vermez" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Yarı Çıplak Arıcılık - Son Dakika

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