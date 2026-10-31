Kuşadası\'nda bıçaklarla mağazaya giren gence polis ateşi de yetmedi, babası ikna etti

Kuşadası'nda bıçaklarla mağazaya giren gence polis ateşi de yetmedi, babası ikna ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Kuşadası'nda Adnan Menderes Bulvarı'nda iki bıçakla koşup bağıran 17 yaşındaki Semih K., polis ekiplerinin havaya 2 el ateş etmesine rağmen durmayarak bir tekstil mağazasına girdi. Girişteki arbedede bir polis memuru yere düşüp yaralandı. Olay yerine çağrılan babası oğlunu sakinleştirip elindeki bıçakları aldı; o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Genç hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde elinde 2 bıçakla caddede dolaşıp bağıran ve bipolar hastası olduğu öne sürülen Semih K. (17), girdiği tekstil mağazasında babası tarafından sakinleştirildi. Polis ekiplerinin de müdahale ettiği olay, mağazadaki güvenlik kamerasına yansıdı.
POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Olay, saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Bipolar hastası olduğu öne sürülen Semih K., elindeki 2 bıçakla caddede koşup bağırmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen Semih K., yakındaki bir tekstil mağazasına girdi. Semih K.'yi durdurmak isteyen polis ekipleri, havaya 2 el ateş açtı. Mağazanın girişinde yaşanan arbede sırasında bir polis memuru yere düşerek yaralandı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
BABASI BIÇAKLARI ELİNDEN ALDI
Mağazadan çıkmayı reddeden Semih K., olay yerine çağrılan babası tarafından sakinleştirildi. Babası, Semih K.'nin elindeki bıçakları aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekiplerince mağazadan çıkarılan Semih K., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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