Hatay'da yaşayan tır şoförü Ukraynalı geliniyle evlendi - Son Dakika
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Hatay'da yaşayan tır şoförü Ukraynalı geliniyle evlendi

Hatay\'da yaşayan tır şoförü Ukraynalı geliniyle evlendi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan tır şoförü Fevzi Kalkan, aradığı aşkı 2 bin 216 km ötedeki Ukraynalı Anastasia Kvasha'nda buldu. İlk görüşte aşık olan çift, depremin vurduğu Hatay'da dünya evine girdi. Kalkan ailesi, Ukrayna'ya giderek gelini ailesinden istedi ve gelin Türkiye'ye yerleşme kararı aldı. Hataylı tır şoförü ve Ukraynalı gelin, Antakya ilçesinde evlenerek resmi olarak hayatlarını birleştirdi.

28.04.2024 09:22
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan tır şoförü Fevzi Kalkan, aradığı aşkı 2 bin 216 km ötedeki Ukraynalı Anastasia Kvasha'nda buldu. İlk görüşte aşık olan çift, depremin vurduğu Hatay'da dünya evine girdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ve tır şoförü olan 29 yaşındaki Fevzi Kalkan, aşkını mesleği icabı sıklıkla gittiği ülke sınırları dışında buldu. Tır şoförü Kalkan, 2021 yılında Ukrayna'da tanıştığı 30 yaşındaki Anastasia Kvasha'ya ilk görüşte aşık oldu. Ukrayna'nın Odessa kentinde terzilik yapan Kvasha'da gönlünü Hataylı Kalkan'a kaptırdı. Aşkın sınır tanımadığına inanan Kalkan ve Ukraynalı Kvasha, 2 bin 216 km mesafeyi hiçe sayarak gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Ailelerinde tanıştığı ilişkide çift, evlenme kararı aldı. Ukraynalı gelini ailesinden istemek için Ukrayna'ya giden Kalkan ailesi, tercüman ve resimler sayesinde kız isteme merasimini gerçekleştirdi. Türkiye ve Hatay'ı çok seven Anastasia, Müslüman oldu ve Hatay'a yerleşme kararı aldı. Ukraynalı gelin Kvasha ve Hataylı tır şoförü Kalkan, Antakya ilçesinde bulunan konteyner evlendirme dairesinde evlenerek resmi olarak hayatlarını birleştirdiler.

"Kız isteme merasiminde tercüman sayesinde anlaştık"

Aradığı aşkı 2 bin 216 kilometrede bulan Fevzi Kalkan, "Ukrayna'ya gitmiştim, gezmek için şehrin merkezine gittim. Alışveriş yapmak için markete gittim. Markette eşimi Anastasia gördüm. Aylar yıllar geçti. Aileler tanıştı. Biz de evlilik yoluna girdik. Kız isteme merasiminde tercüman sayesinde anlaştık. Kendi geleneklerimizi anlattım. Ben uzun zamandır orada çalıştığım için onların geleneklerini biliyorum" dedi.

"Türkiye ve Hatay çok güzel evlendikten sonra da burada kalmak istiyorum ve burada yaşamak istiyorum"

Ukraynalı gelin Anastasia Kvasha, Hatay'ın ve Türkiye'nin çok güzel olduğunu söyleyerek "Türkiye ve Hatay çok güzel evlendikten sonra da burada kalmak istiyorum ve burada yaşamak istiyorum. Onu markette gördüğümde etkilendim" şeklinde konuştu.

Bir çok ülkeden Hatay'a gelen damat ve gelin adaylarının nikahlarını kıydığını belirten nikah memuru Niyazi Yalçın, "Biz Antakya'da olduğumuz için burası çok milleti barındıran bir kent. Farklı inşaları gördüğümüzde daha mutlu oluyoruz. Ben yabancı evliliklerine tamamen açığım ve daha çok olmasını isterim. Şuana kadar; Ukrayna, Rusya, Hırvatistan, Sırbistan, Almanya, Macaristan, Azerbaycan, Fas, Mısır ve birçok ülkeden bireylerin nikahlarını kıydım" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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