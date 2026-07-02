Hatay'da Yaşlı Kadın Yardım Çığlığı Atıyor - Son Dakika
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Hatay'da Yaşlı Kadın Yardım Çığlığı Atıyor

Hatay\'da Yaşlı Kadın Yardım Çığlığı Atıyor
02.07.2026 09:42
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Alzheimer hastası bir kadın, günde 5 kez balkondan yardım isteyerek komşularını rahatsız ediyor.

Hatay'da alzaymır hastası olduğu belirtilen yaşlı kadının, evinin balkonuna ve penceresine çıkarak "Allah'ım beni kurtarın, korkuyorum, kimsem yok" diyerek yardım istemesi mahalle sakinlerini rahatsız ederken bir yandan vicdanen üzüyor. Yan binada yaşayan Mehmet Ali Gözübüyük, yaşlı kadının günde yaklaşık 5 kez yardım çığlığı attığını belirterek yetkililerden konuyla ilgili çözüm istedi.

Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi'nde birkaç yıl önce alzaymır teşhisi konulan yaşlı kadın, iddiaya göre ağabeyinin tuttuğu bakıcısı tarafından bakılıyor. Var olduğu söylenen bakıcı gün içerisinde eve gelerek kadının ihtiyaçlarını karşılıyor. Son birkaç aydır evin penceresine ve balkona sık sık çıkan yaşlı kadın, 'Allah'ım kurtar beni, korkuyorum ve kimse yok' diyerek dışarıya doğru bağırıyor. Günde 5 defa balkona çıkarak bağıran yaşlı kadının bağrışları mahalle sakinlerini rahatsız ederken bir yandan da vicdani olarak düşündürüyor.

Mahallede 2 aydır yaşayan ve yaşlı kadının bağrışlarına üzülen Mehmet Ali Gözübüyük, yaşlı kadının bağrışlarının kendisini rahatsız etmediğini ama durumunun vicdanını rahatsız ettiğini söyledi. Yaşlı kadının durumu için birkaç defa yetkililere bildirdiğini fakat olumsuz dönüş yapıldığını ifade eden Gözübüyük, yetkililerin bir an önce yaşlı kadına sahip çıkmaları gerektiğini söyledi. Mehmet Ali Gözübüyük, "Ben yaklaşık iki aydır buradayım. Yaşlı kadın her gün yalvararak 'Allah'ım beni kurtarın, korkuyorum' gibi tarzda şeyler söyleyerek acı çekiyor. Bu mahallede kimse onu anlamıyor. Komşular çok rahatsız oluyor ve onlar ona yardımcı olmak istiyorlar. Kadın bekar, tek yaşıyor ve bakıcısı var. Sözde bakıcısı var ama ben bütün gün bu kadının seslerini duyuyorum. Bakıcısı varsa alzaymır olan kadının yanından bir dakika ayrılmaması gerektiğini söylediler. Sağlık görevlisi kadın, bakıcıya 'sizin alzaymır hastasına belgeniz var mı' diye sorduğunda bakıcı yok dedi. Bakıcı da abisi tarafından tutulmuş. Yaşlı kadın uzun zamandır bekar yaşıyordu sonra alzaymır hastası oldu. Bu kadın 85 ila 90 yaşlarında olabilir. Sanırım uzun zamandır ilaç vermiyorlar. Ben her gün her sabah istersem müzik açarım ve kadının sesini duymam. Benim vicdanım, bu kadın için vicdanım rahatsız oluyor. Onun bağrışları beni rahatsız etmiyor ama vicdanımı çok sızlatıyor. İnsanlık şimdi sosyal çürümede, bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyeti var. Son zamanlarda bu kadının acı çekmesi benim gerçekten çok zoruma gidiyor. Bir an önce bir şey yapılmasını talep ediyorum. Birkaç yere haber verdik, 5 kere ihbarda bulundum ama sonuç çıkmadı. Günde 5 sefer çıkıyor. Bakıcısı ekmek almaya gidiyor ya da bir şey almaya gidiyor. Kadın bağırmaya başlıyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Yaşlı Kadın Yardım Çığlığı Atıyor - Son Dakika

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