Hatay'da 'Yılancı Kemal' Yılanları Yakalayıp Doğaya Bırakıyor - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da 'Yılancı Kemal' Yılanları Yakalayıp Doğaya Bırakıyor

Hatay\'da \'Yılancı Kemal\' Yılanları Yakalayıp Doğaya Bırakıyor

Hatay'da yaşayan Kemal Başer, çıplak elle yakaladığı yılanları doğaya bırakıyor. Yılanı bırakırken insanlardan uzak durması için nasihat veren Başer, gülümsetiyor.

25.08.2024 09:11
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Hatay'da 'Yılancı Kemal' olarak bilinen ve yaşam alanlarına giren yılanları yakalayan Kemal Başer, çıplak elle yakaladığı yılanı tanıttı. Yılanı doğaya bıraktığı esnada Başer'in, "İnsanlardan uzak dur, aç kaldın fare yemek için eve gittin ama öldürürler seni" nasihati vermesiyle de gülümsetti.

Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yer altı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu canlılardan özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başlandı. Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan ve haşere ilaçlama işi yapan Kemal Başer, insanların yaşam alanına giren yılanları yakalamasıyla tanınıyor. Bölgede 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Başer'in yakaladığı bir kırmızı yılan hakkında bilgi verdiği anlar ve doğaya saldığı anlar kameraya yansıdı. Yılanlara fısıldayan Kemal'in kırmızı yılanı doğaya bıraktığı esnada, "Sevgili kırmızı yılan insanlardan uzak dur. Aç kaldın, fare yemek için eve gittin ama öldürürler seni" demesi tebessüm ettirdi. Doğaya bırakılan kırmızı yılan ise bir süre sonra gözden kayboldu. Elindeki yılanla röportaj veren Yılancı Kemal, yaptığıyla cesaret sınırlarını zorladı.

"Farenin olduğu yere de yılan gelir öyle söyleyeyim"

Kemal Başer, elleriyle yakaladığı yılan hakkında bilgi vererek, "Şimdi eve girmiş, mutfakta yakalandı zaten bir yılan eve geliyorsa evin çevresinde geziyorsa o bölgede besleneceği bir canlı vardır. Özellikle fareler için gelir farenin kokusunu alır, onu avlamaya gider, yılan gezen yere fare gelmez. Farenin olduğu yere de yılan gelir öyle söyleyeyim. Bu da yakalamış zaten bunu yakalandığında karnına baktım, yeni beslenmiş dedim en az da bir tane yemiştir dedim ve yılanı yakalayıp çuvala koydum. Doğaya bırakmak için getirirken hayvan strese girmiş fareleri çıkartmış. İki tane fare çıkartmış düşündüğüm gibi iki tane yemiş. Şimdi bu zehirsiz bir yılan türü kırbaçgiller familyasından yine karayılan, bozyürük ve hazer yılanı o aileden. Kırmızı yılan dediğim bir türden. Agresif bir türdür saldırma eğilimi gösterir o da kendini korumak için yapıyor bunu zehir dişleri olmadığından. Şimdi bunu da yakaladık kurtardık doğaya salacağız birazdan. Yılanlar doğamız ve ekosistem için önemli canlılardır yılan türlerinin tanınmasını istiyorum. Yakaladığım yılanları tanıtmaya yönelik görsellerini paylaşıyorum her yılan zehirli değildir. Bunların doğada gerçekten çok önemli görevleri var. Bunlar biz görmeden doğada birçok noktada kemirgenleri yiyor. Bir dengeyi sağlıyor bunu bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da 'Yılancı Kemal' Yılanları Yakalayıp Doğaya Bırakıyor - Son Dakika

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