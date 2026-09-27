Hatay Erzin'de bota eşlik eden yunuslar, 'Bize saldırır bunlar' diyeni gülümsetti - Son Dakika
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Hatay Erzin'de bota eşlik eden yunuslar, 'Bize saldırır bunlar' diyeni gülümsetti

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Hatay Erzin\'de bota eşlik eden yunuslar, \'Bize saldırır bunlar\' diyeni gülümsetti
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Hatay Erzin'de Burnaz sahilinden botla açılan vatandaşlar, Akdeniz açıklarında bota eşlik eden yunus sürüsünü görüntüledi. Kayıtta vatandaşın 'Bize saldırır bunlar' diyerek tedirgin olduğu anlar gülümsetti; yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

Hatay'da Akdeniz açıklarında bota eşlik eden yunus balıklarının şovu kameraya yansıdı. Yunusların şovu esnasında heyecanla görüntü çeken vatandaşın 'Bize saldırır bunlar' diyerek tedirgin olduğu anlarsa gülümsetti.

Erzin ilçesi Burnaz sahilinde botla ilerleyen vatandaşlar, yunus sürüsüne denk geldiler. Yunus sürüsünün şovunu heyecanla kayıt altına alan vatandaş o anları ölümsüzleştirdi. Su yüzeyindeki şovlarıyla mest eden yunusları kaydeden vatandaşın 'Bize saldırır bunlar' diyerek kayda aldığı görüntülerse gülümsetti. Bota eşlik ederek bir süre ilerleyen yunuslar, gözden kayboldu.

Kaynak: İHA
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