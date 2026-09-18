Hatay Erzin'de mahallelinin dostu karga, motosikletten aldığı parayla kameraya yakalandı - Son Dakika
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Hatay Erzin'de mahallelinin dostu karga, motosikletten aldığı parayla kameraya yakalandı

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Hatay Erzin\'de mahallelinin dostu karga, motosikletten aldığı parayla kameraya yakalandı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde mahallelinin beslediği karga, motosiklet üzerine bırakılan kağıt parayı ağzına alarak uzaklaştı. Görüntüleri çeken vatandaşın 'Paramı ver' sözlerini umursamayan karganın o anları mizah amaçlı kameraya yansıdı.

Hatay'da mahallelinin dostu olan karganın motosiklet üzerine bırakılan parayı ağzına alarak uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı. Mizah amaçlı çekilen görüntülerde mahalleli tarafından beslenen karganın 'Paramı ver' sözlerini umursamasıysa gülümsetti.

Erzin ilçesi kent merkezi Atatürk Caddesi'ni mesken tutan karga, vatandaşların ilgi odağı oldu. Caddelerde özgürce yürüyerek gezen karga, vatandaşlar tarafından besleniyor. Yiyecek bulamadığı zamanlarda bölgede park halinde bulunan motosikletlerin heybelerini karıştıran karga en son ağzındaki parayla kameralara yakalandı. Mizah amaçlı çekilen görüntülerde; karganın, motosiklet üzerine bırakılan kağıt parayı alarak bölgeden uzaklaştığı ve görüntüleri çeken vatandaşın 'Paramı ver' diyerek seslendiği anlar yer aldı.

Bölgede bulunan bir iş yerinde çalışan Süleyman Bakıcı: "Bir süredir karga buralarda dolaşıyor. Yiyecek veriyoruz saklıyor. Motosikletlerin heybelerini karıştırıyor. Bir üst caddede küçük bir topla oynadığı söyleniyor. Kendisini seviyoruz " dedi.

Kaynak: İHA
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