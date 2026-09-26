Hatay Erzin'de üretici Özsoy, 43-45 liralık market fiyatının doğal olduğunu söyledi - Son Dakika
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Hatay Erzin'de üretici Özsoy, 43-45 liralık market fiyatının doğal olduğunu söyledi

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Hatay Erzin\'de üretici Özsoy, 43-45 liralık market fiyatının doğal olduğunu söyledi
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Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye üreticisi Oktay Vaysal Özsoy, erkenci mandalinanın marketlerde 43-45 liraya satılmasının doğal olduğunu söyledi. Özsoy, market maliyetinin 39 lira 85 kuruşa ulaştığını, üreticinin ayakta kalması için en az 2 lira kar gerektiğini belirtti.

Haber: Burhan Demircioğlu

(HATAY) - Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye üreticisi olan Oktay Vaysal Özsoy, kilogram başına dalında 5 liraya mal ettikleri erkenci mandalinanın sofraya kadarki maliyetini aktararak, "Marketlerimizde de bu ürünün belli bir kar marjı ile yüzde 10, yüzde 20 satılması durumunda 43-45 liraya satış fiyatları bulması gayet doğal" dedi.

Mandalina üreticisi Oktay Vaysal Özsoy, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Dörtyol, Erzin ve Osmaniye bölgesinin, Türkiye'deki narenciye üretiminin yüzde 25'ini sağladığını belirtti.

Narenciye için yıl boyunca gübre, akaryakıt ve işçilik maliyetleri yaptıklarını ve kilogram başına 5 lira harcadıklarını ifade eden Özsoy, toplama ve nakliye maliyetlerinin ardından çiftçinin de ayakta kalabilmesi için en az 2 lira kar elde etmeleri gerektiğini, toplam maliyetin stopaj ve vergilerle 13 lira 15 kuruş olduğunu anlattı.

Özsoy, fabrikada ürüne kilogram başına 8 lira maliyet yapıldığını ve 21 lira 15 kuruşa fabrikadan çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hale gitmesi durumunda nakliyesi, hal komisyonu, KDV'si, işçiliği ile birlikte artı 2 lira da buradaki tüccanın kar ettiğini varsayarsak, 33 lira 85 kuruş halde minimum satış değerini yakalaması gerekiyor. İşçilik ve nakliyesi ile birlikte 39 lira 85 kuruşa marketlerde maliyeti doğmaktadır. Marketlerimizde de bu ürünün belli bir kar marjı ile yüzde 10, yüzde 20 satılması durumunda 43-45 liraya satış fiyatları bulması gayet doğal, maliyetsel bakımından doğal bir ortam yaratmaktadır."

Özsoy, entegre tesislerin desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, "Yoksa bu kadar kişinin emeği, bu kadar kişinin yıllardan beri göz nuru, emeği hep 3-4 yıldan beri yaşadığımız ortam devam ediyor, edecek" dedi.

"SATIŞ VE PAZARLAMA SIKINTIMIZ VAR"

Üretici Ömer Faruk Tıbıkoğlu da yaklaşık 25 yıldır narenciye yetiştirdiklerini ve pazarladıklarını bildirerek, "Bu yıl her yıldan daha farklı dönemsel sıkıntılar var. Hasat dönemi gelmesine rağmen hala satış ve pazarlamada sıkıntılarımız var" dedi.

Çin ve Mısır'da üretim maliyetlerinin düşük olması nedeniyle dış piyasada rekabet şanslarının azaldığını ifade eden Tıbıkoğlu, "Bizdeki ambalaj, navlun ve diğer maliyetlerden dolayı bizim dışarıda rakiplerimizle rekabet şansımız her geçen yıl zayıflıyor. En azından teşviklerimizin ürün bazında, ton bazında artırılması, ihracatcının desteklenmesi taleplerimizin arasında" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
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