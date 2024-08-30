Hatay\'ın Uzunkavak Mahallesi Kumlu ilçesine bağlanıyor

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan Uzunkavak Mahallesi'nde 80 yıllık çilelerini değiştirmek için sandık başına giden vatandaşlar, mahallelerinin 4 metrelik köprü uzaklığındaki Kumlu ilçesine bağlanması yönünde karar almıştı. Yeni ilçesine katılmak için gün sayan Uzunkavak'ın ilçeye katılışı Kumlu Belediye meclisinde yapılan oylamayla da kabul edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan ve ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitmişti. Depremzedelerin ekserisinin olduğu bu mahallede vatandaşlar, resmi işlerini halletmek için 30 kilometre yol kat etmelerinden dolayı 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmayı tercih ettiler. Hatay Valiliğine yapılan başvurular sonrası geçtiğimiz aylarda mahallede referandum gerçekleştirildi. Toplamda 780 seçmenin bulunduğu mahallede, 510 kişi sandığa giderek oy vermişti. Yapılan sayımlar sonucu, 480 "Evet" oyu ile Uzunkavak Mahallesi'nin Kumlu ilçesine bağlanması kararlaştırılmıştı. Yapılan referandum sonrası Kumlu Belediye meclisinde de Uzunkavak'ın ilçeye katılımı için oylama gerçekleştirildi ve Uzunkavak'ın Kumlu'ya katılma talebi kabul edildi. Kumlu ilçesiyle arasında 4 metrelik bir köprü olan mahalle sakinleri, yeni ilçelerine bağlanmak için gün sayıyor. Uzunkavak'ın Kumlu'ya katılışı önümüzdeki süreçte çıkacak resmi kararla kesinlik kazanacak.

"Sonuçları en son bakanlığa onay alıp süreç devam ederek bağlanacağız"

Yakın zamanda Kumlu ilçesine bağlanacağını ifade eden muhtar Mehmet Albayrak, "Hemen yanı başımızda bitişiğimizdeki bulunan Kumlu ilçesine yıllardan beri bağlanmak için yapmış olduğumuz i bu aşamalardan sonra sonucu bağlanacağız. Kumlu ilçesi ile bizim aramızdaki mesafede 4 metrelik ve bir köprü var. İlerde bulunan köprü 80 yıldan beri Uzunkavak Mahallesi'nin bu eziyeti birçok konuda çekiyorsunuz. Reyhanlı ilçesi bize 30 km uzaktadırlar. Referandum sonuçlarımızı yaklaşık yüzde 96'lık bir sonuç oranı çıktı. Muhtar olduğum andan itibaren bu konuyla ilgili çalışmalara köyün tamamında destek aldım. Mevcut kararlardan sonra sonuçlar en son bakanlığa onay alıp süreç devam ederek bağlanacağız" dedi.

"Reyhanlı'ya Her gidişimde 300 TL benzin masrafı çıkıyor"

Uzunkavak Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Karlı, Reyhanlı ilçe merkezine gidiş gelişlerin masraflı olduğuna dikkat çekerek "1945 yılından itibaren Reyhanlı ilçesine bağlıyız. Kumlu ilçesiyle aramızda 4 metre mesafe var. Kumlu ilçesine katılmak için büyük bir referandum yaptık. Referandumdan başarılı bir şekilde çıktık. Yetkililerden bir an önce Kumluya bağlanmak istiyoruz. Ben Reyhanlı belediyesine gittiğimde 3 gündür sistem yom diyerek geri geliyorum. Benim arabam yok ama eş dosttan alıyorum. Her gidişimde 300 TL benzin masrafı çıkıyor ama Kumlu ilçesinde olsaydık telefonla işi çözebilirim" ifadelerini kullandı. - HATAY