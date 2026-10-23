Hatay Kırıkhan'da ceylan yaşam alanını izinsiz sürene 699 bin 245 TL ceza verildi - Son Dakika
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Hatay Kırıkhan'da ceylan yaşam alanını izinsiz sürene 699 bin 245 TL ceza verildi

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Hatay Kırıkhan\'da ceylan yaşam alanını izinsiz sürene 699 bin 245 TL ceza verildi
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Kırıkhan Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'nde denetim yapan ekipler, bir kişinin izinsiz toprağı sürdüğünü tespit etti ve 699 bin 245 TL para cezası kesti. Milli Parklar Genel Müdürlüğü, dağ ceylanlarını yaşam alanlarıyla koruma çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koruma altındaki dağ ceylanlarının yaşam merkezinde izinsiz toprağı süren kişiye 699 bin 245 TL para cezası verildi.

Kırıkhan Dağ Ceylanı Üretim Merkezi sahasında denetim yapan ekipler, bir kişinin izinsiz toprağı sürdüğünü tespit etti. Ekipler, söz konusu kişiye 699 bin 245 bin TL idari para cezası kesti. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nesli tehlike altında bulunan ve yürüttüğümüz koruma çalışmaları sayesinde popülasyonu her yıl artan Hatay dağ ceylanlarını yaşam alanlarıyla birlikte korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hatay Kırıkhan'da ceylan yaşam alanını izinsiz sürene 699 bin 245 TL ceza verildi - Son Dakika
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