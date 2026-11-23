Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'ne dökülen moloz ve çöpler temizlendi. Benzer olayların önüne geçmek amacıyla bölgeye 5 güvenlik kamerası yerleştirildi.

Samandağ ilçesinde bulunan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından yeniden moloz ve çöp döküldü. Doğal yaşamı tehdit eden ve kötü görüntü oluşturan atık yığınları, DHA'nın haberiyle gündeme geldi. Haber sonrası Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Samandağ Belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışması gerçekleştirdi. Biriken moloz ve çöpler ekipler tarafından kaldırıldı.

Öte yandan Samandağ Belediyesi, benzer olayların önüne geçmek ve bölgenin korunmasını sağlamak amacıyla Milleyha Kuş Cenneti'ne 5 güvenlik kamerası taktı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ\HATAY,